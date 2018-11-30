Сборы российских авиакомпаний за год выросли на 13,5%

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сборы российских авиакомпаний в 2018 году выросли на 13,5%, сообщает OneTwoTrip.
Аналитики сервиса путешествий пришли к такому выводу, изучив стоимость авиабилетов, предполагающих перелет туда-обратно внутри страны в течение января-ноября 2017 и 2018 годов.
Если средний тариф за этот период вырос только на 2,2%, то средний размер включенных в стоимость билетов сборов (расходы на топливо и обслуживание в аэропорту) — на 13,5%. И именно сборы внесли наибольший вклад в подорожание перелетов для пассажиров в 2018 году.
Увеличение влияния стоимости топлива на доступность воздушного транспорта подтверждает и пятилетняя ретроспектива изменений среднего размера сборов. В 2014 году по сравнению с 2013 годом они практически не изменились, в 2015, 2016 и 2017 годах средний размер сборов снижался, а вот в 2018 году вырос.
"По итогам одиннадцати месяцев текущего года на сборы в среднем приходится 23% стоимости авиабилетов, но при их покупке по акциям или заблаговременном планировании поездок, сборы могут и существенно превышать размер тарифа", — отметил руководитель авианаправления сервиса Леонид Рябоштан.
В 2018 году авиаотрасль столкнулась с серьезным подорожанием керосина, "вынудившим авиакомпании увеличивать сборы, а в некоторых случаях делать это и не один раз, что подтверждает очень существенное влияние ситуации на топливном рынке на экономику воздушного транспорта", пояснил эксперт.
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