Перефразируя поговорку — правильное место красит конгресс и его участников. И одной фактической вместимости уже мало.

Предпочтение отдается местам, отвечающим растущим запросам заказчиков и организаторов деловых событий. Залы-трансформеры, системы онлайн-трансляции, «летающий» интернет для бесперебойной работы b2b приложений-планировщиков, экологическая ответственность — это только начало списка.

Если этого нет — даже залы с востребованной у организаторов крупных событий вместимостью (от тысячи человек) обречены прозябать от одной местной богатой свадьбы до другой.

Для байеров содержательных деловых ивентов нет неважных деталей, поэтому все 12 конгрессно-выставочных комплексов Петербурга рассматриваются словно под лупой.