Многие привыкли воспринимать Санкт-Петербург как культурную столицу c великолепными туристическими объектами, куда ежегодно стремятся попасть миллионы путешественников из разных стран. При этом у прекрасного города на Неве огромный экономический потенциал.
О том, почему Санкт-Петербург в скором времени можно будет называть не только культурной, Северной, но и деловой столицей России, — в материале РИА Новости.
Доля России на мировом рынке делового туризма пока не превышает одного процента. В рейтинге стран, принимающих ротируемые деловые мероприятия (составляется Международной ассоциацией конгрессов и конференций (ICCA), Россия открывает пятый десяток дестинаций.
А рынок динамичный: с начала 1960-х число путешествующих бизнесменов удваивается каждое десятилетие. Средний показатель расходов на человека с учетом размещения и регистрационного взноса составляет около 2200 долларов.
В России более 60% бизнес-встреч и форумов распределяется сегодня между Москвой и Петербургом. Что в целом объяснимо: российские регионы обделены вниманием в силу логистических сложностей, дефицита мультиформатных площадок, в том числе «тысячников», оснащенных в соответствии с требованиями ивент-индустрии.
«У Северной столицы — огромный потенциал для развития делового туризма, — считает Мария Лагун, заместитель гендиректора Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга. — Наш город всегда прекрасен, и «продавать» его не очень сложно. В едином событийном календаре Петербурга — около 180 выставочных мероприятий, уже более 30 конгрессов идет вверх в рейтинге ICCA».
Петербург — второй российский город, входящий в топ-100 конгресс-городов мира.
В 2017-м Петербург занял 86-е место в мировом рейтинге ICCA и 49-е — в европейском (78-е и 42-е соответственно — у Москвы).
По данным Выставочного научно-исследовательского центра R&C, доля Северной столицы в российской индустрии встреч приближается к 30%. Город стабильно возглавляет рейтинг событийного потенциала регионов России.
Общий конкурентный уровень цен, время в полете, наличие подходящей площадки для делового события и размещение делегатов имеют важное значение. Но что еще, при прочих равных, влияет на выбор профессионалов ивент-индустрии?
Перефразируя поговорку — правильное место красит конгресс и его участников. И одной фактической вместимости уже мало.
Предпочтение отдается местам, отвечающим растущим запросам заказчиков и организаторов деловых событий. Залы-трансформеры, системы онлайн-трансляции, «летающий» интернет для бесперебойной работы b2b приложений-планировщиков, экологическая ответственность — это только начало списка.
Если этого нет — даже залы с востребованной у организаторов крупных событий вместимостью (от тысячи человек) обречены прозябать от одной местной богатой свадьбы до другой.
Для байеров содержательных деловых ивентов нет неважных деталей, поэтому все 12 конгрессно-выставочных комплексов Петербурга рассматриваются словно под лупой.
Рекордсмен по вместимости на сегодняшний день — СКК «Петербургский», принимающий одновременно 50 тысяч человек.
Самым требовательным оценкам отвечает «Экспофорум». Открывшийся в 2014-м году КВЦ стал символом амбиций делового Петербурга. Комплекс расположился на 56 гектарах и вмещает 30 тысяч человек.
С открытием двух отелей непосредственно на территории конгрессно-выставочного центра даже локация в поселке Шушары (Пушкинский район Петербурга) перестала смущать бизнес: в зоне досягаемости все, что необходимо деловому туристу, а до центра Петербурга — 40 минут наземным транспортом без пробок.
Благодаря богатой инфраструктуре in/outdoor (есть даже свой таможенный терминал) «Экспофорум» готов к приему мероприятий любого формата. Диапазон возможностей — от протокольной классики (например, ПМЭФ) до спортивных турниров (площадка аккредитована на проведение соревнований по 77 официальным видам спорта).
Выставочная площадь каждого павильона — 13 тысяч квадратных метров. Бесколонная технология возведения плюс усиленная конструкция пола — и можно обозначать свой стенд парящими в воздухе надувными конструкциями или, например, завезти на площадку танк.
Пол и потолок готовы к экспонентам с богатой фантазией — все пространства здесь многофункциональные.
Благодаря звуконепроницаемым перегородкам можно менять конфигурацию конференц-залов — их площадь, количество посадочных мест, а кое-где и высоту потолка. В самом вместительном зале есть амфитеатр на тысячу с лишним мест и широкоформатным экраном 24 х 10 метров.
По наблюдениям ICCA, несмотря на популярность крупных конгрессных площадок, растет спрос на разнообразные, даже уникальные локации деловых событий.
Это связано с тем, что самый популярный формат конгрессов сегодня — событие на 50-150 человек (почти 40% учитываемых Ассоциацией деловых ивентов).
Например, в мире сложился уверенный спрос на проведение мероприятий на базе университетов. В Петербурге, где академическая среда традиционно задействована в деловой программе, есть немало вузов с аудиториями-амфитеатрами на 400+ человек, конференц- и концертными залами. Антураж — от неповторимой исторической ауры СПбГУ и Политехнического университета до лофт-дизайна петербургского кампуса НИУ ВШЭ.
Дизайн эмоций начинается сегодня с выбора площадки, поэтому организаторы деловых мероприятий находятся в поиске пространств для новых ощущений. Необычное в обычном — вот девиз экономики впечатлений, и индустрия встреч не является исключением.
Даже отель может удивить. Помимо 120 классических конгресс-отелей, в Петербурге есть необычные камерные локации — старинные особняки, в которых расположились гостиницы с конференц-залами.
Петербург с каждым годом активнее включает свои дворцы в деловое пространство. Проведение мероприятия в исторических стенах придает ему особый пафос — и многие заказчики ценят именно это. Одно из последних открытий — особняк А. П. Брюллова на набережной Лейтенанта Шмидта, чей бальный зал вмещает до 100 гостей. Собственно, тренд на переосмысление исторического наследия и музейного пространства был задан 15 лет назад открытием к 300-летию города государственного комплекса «Дворец конгрессов».
На берегу Финского залива ввиду высших протокольных потребностей был воссоздан Константиновский дворец. В нем — высочайший уровень безопасности, вместительные роскошные ампирные залы (до 350 человек) с самой современной технической начинкой (в каждом есть оборудование для синхронного перевода). Но главное достоинство комплекса — возможность сложить, как пазл, сложное событие-впечатление.
Скажем, провести пленарное заседание в Мраморном зале дворца, рабочие cессии — в конференц-залах отеля «Балтийская звезда», тематическую выставку — в Голубом зале, а гала-ужин — в ресторане на 150 мест.
Бизнес-общение может чередоваться, к примеру, с осмотром коллекции русского искусства XVIII-XIX веков из коллекции Вишневской и Ростроповича. Исторические винные погреба вновь используются по назначению — здесь можно оценить коллекционные напитки.
Прелесть необычных деловых пространств Петербурга в том, что их число постоянно расширяется, выходя за пределы дворцового антуража.
Модный объект промышленной архитектуры — популярный «Планетарий № 1» в круглом здании газгольдера. Кого-то поразят масштаб купола планетария (самый большой в России, диаметр 37 метров) и круглый выставочный зал площадью более 1400 квадратов, вмещающий до полутора тысяч человек. Других — факт, что акустику площадки успел оценить Робби Уильямс, а в комплекте оборудования есть два робота, при этом применение AR/VR-технологий практически не имеет ограничений.
Ритм жизни заставляет использовать деловые командировки по максимуму, присоединяя к бизнес-интересам мини-отдых. Поэтому сегодня так важна пресловутая «культурная программа» и все, что воплощает новый формат bleasure (business + leasure). Города заинтересованы в новом тренде не меньше деловых туристов — скоротечный командировочный роман может стать началом преданной туристической лояльности.
В плане отдыха для бизнесменов Петербург, конечно, уникален: более 220 музеев, сотня концертных площадок, свыше 80 театров.
Впрочем, культурная столица оправдывает свое звание не столько масштабом инфраструктуры, сколько насыщенностью событиями. Ежегодно в городе проводится не менее ста фестивалей и конкурсов, половина из которых имеют международный статус.
Так что, на счастье организаторов деловых событий, подгадывать конгресс к какой-то выдающейся культурной аттракции в случае с Петербургом не приходится. На берегах Невы всегда что-то происходит.
Петербург способен удивить даже cream de la cream корпоративного сегмента — высший менеджмент и собственников бизнеса. Включая тех, кто уже не раз бывал в городе на Неве.
Среди развлечений, которыми периодически удивляют утомленных переговорами бизнесменов, — аэротур на частном самолете с облетом вокруг башни Лахта-центра (на счастье), экскурсия с гидом — оперной певицей (в Питере — петь!), визит в мастерские художников и многое другое. Путешествие по крышам, абонированная царская ложа в театре, ночное посещение музеев или променад по «барной миле» стали уже классикой, которая тем не менее безотказно сражает даже избалованные гостеприимством сердца.
Отдельное удовольствие — знакомство с питерской кухней. Никакой банальщины! От парадной стерляди в шампанском до повседневного рассольника или бефстроганова — повара творчески переосмысливают исторические рецепты, адаптируя их под современные вкусовые привычки и насыщая собственной фантазией.
Если же удастся совместить бизнес-вояж с Ресторанным фестивалем Петербурга (проходит дважды в год, в апреле и ноябре), можно быть уверенным, что ваши гастрономические познания выйдут далеко за пределы пышки и корюшки.
Ведь Петербург — это вкусно.
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