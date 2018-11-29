В Индии пилот параплана погиб, спасая туриста

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В городе Калимпонг штата Западная Бенгалия в Индии пилот Пурушоттам Тимсина погиб при падении параплана, но при этом он смог спасти пассажира, Гаурава Чоудхари, сообщает The Mirror.

На видео попало падение параплана, при котором пилот смог спасти пассажира, но сам скончался от полученных травм.

Катастрофа длилась всего несколько секунд. "Организаторы проигнорировали элементарные меры безопасности. Пилот даже был без шлема", — сказал друг погибшего, пожелавший остаться неназванным.

В полиции сообщили, что ведется расследование инцидента.