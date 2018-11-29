Стюардессы рассказали, на каких пассажиров они обращают особое внимание

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стюарды, встречающие пассажиров при входе в самолет, не только приветствуют их и помогают найти свое место в салоне. В этот момент бортпроводники оценивают потенциальную опасность людей, сообщает Express.
Дженис Бриджер, работающая стюардессой 27 лет, рассказала, что всегда во время приветствия пассажиров, заходящих в салон, мысленно отмечает физически сильных мужчин и запоминает, где они сидят. Она делает это не из-за личной заинтересованности, а для того, чтобы в чрезвычайной ситуации обратиться к ним за помощью.
"Если я увижу, что возник конфликт, и ситуация выходит из-под контроля, я незаметно спрошу одного из этих людей, могут ли они при необходимости помочь нам", — говорит она. Их помощь может быть нужна, например, чтобы утихомирить разбушевавшегося пассажира.
Также во время приветствия, стюардессы оценивают, насколько пьян тот или иной пассажир. Если человек уже при посадке на борт будет выглядеть опасным для других, бортпроводник вправе отказать ему в полете.
Пассажиров, которые выглядят больными, стюарды тоже могут не пустить в салон, поскольку они могут заразить других людей.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.