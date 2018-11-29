Стюардессы рассказали, на каких пассажиров они обращают особое внимание

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стюарды, встречающие пассажиров при входе в самолет, не только приветствуют их и помогают найти свое место в салоне. В этот момент бортпроводники оценивают потенциальную опасность людей, сообщает Express.

Дженис Бриджер, работающая стюардессой 27 лет, рассказала, что всегда во время приветствия пассажиров, заходящих в салон, мысленно отмечает физически сильных мужчин и запоминает, где они сидят. Она делает это не из-за личной заинтересованности, а для того, чтобы в чрезвычайной ситуации обратиться к ним за помощью.

"Если я увижу, что возник конфликт, и ситуация выходит из-под контроля, я незаметно спрошу одного из этих людей, могут ли они при необходимости помочь нам", — говорит она. Их помощь может быть нужна, например, чтобы утихомирить разбушевавшегося пассажира.

Также во время приветствия, стюардессы оценивают, насколько пьян тот или иной пассажир. Если человек уже при посадке на борт будет выглядеть опасным для других, бортпроводник вправе отказать ему в полете.

Пассажиров, которые выглядят больными, стюарды тоже могут не пустить в салон, поскольку они могут заразить других людей.