Почти половина российских туристов не полетят в Египет даже на чартерах

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперты провели опрос россиян и выяснили, успели ли туристы охладеть к Египту, который был очень популярным направлением, сообщает Туту.ру.

Пользователи сервиса отвечали на вопрос: "Полетите ли вы в Египет, если в продаже появятся путевки на курорты этой страны". В опросе приняли участие более трех тысяч человек.

Самым популярным оказался ответ "нет, мне не нравится это направление". Так ответили 39% проголосовавших. 36% согласны купить тур в Египет, если цены будут, как раньше.

Всего 9% признались, что с нетерпением ждали "открытия" этого направления и поедут туда, даже если за путевку придется заплатить больше, чем раньше. 16% ответили, что подождут, пока другие съездят, расскажут впечатления, а потом они решат: ехать или нет.

"В течение года перед закрытием направления продажи путевок в Египет на сайте составляли около 20% от всех туров. Самыми популярными курортами были Хургада и Шарм-эль-Шейх, так как в аэропорты именно этих двух городов прилетало большинство чартерных рейсов, и туристы могли без длительных трансферов разъехаться по своим отелям, — говорит Александра Соколова, менеджер по туризму сервиса путешествий. — Иногда туроператоры ставили короткие чартерные программы в Марса-Алам и Табу, но они не были столь популярными". Таба известен среди туристов, которые совмещали отпуск с экскурсиями по Израилю, а Марса Алам привлекал преимущественно дайверов.

По ее словам, после закрытия направления и по сегодняшний день многие пользователи по-прежнему на сайте ищут туры в Египет, причем доля этих поисков составляет около 15%. Видимо, даже те, кто знает, что Египет был закрыт, делают контрольный поиск "а вдруг уже открыли".

Согласно опросу, значительное количество людей поехали бы, если бы стоимость туров осталась прежней. За год до закрытия направления средняя стоимость тура на двоих составляла 62000 рублей.

Стоимость туров, которые сейчас предлагают с перелетом через Израиль, выше. Также туристы должны понимать все особенности покупки такого тура, связанные прохождением израильской границы, и с длительностью трансферов.