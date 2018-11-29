Россия и Иран договорились об отмене туристических виз

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Москва и Тегеран рассматривают вопрос об отмене туристических виз, сообщил министр энергетики Ирана и сопредседатель российско-иранской межправкомиссии Реза Ардаканиан.

"Что касается туризма, то у нас есть договоренность об отмене виз, подписанные по этому вопросу документы нуждаются только в исполнительном регламенте", — уточнил он.

Подготовка регламента может занять один-два месяца.

На прошлой неделе Россия и Иран обсудили создание пассажирского сообщения по Каспийскому морю. Это поспособствует развитию туризма и увеличению двустороннего турпотока, подчеркнул иранский министр дорог и городского строительства Мохаммад Эслами.

Кроме того, иранские туроператоры заинтересованы в прямых авиарейсах между Тегераном и Сочи, добавил Эслами.