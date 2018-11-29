В Канаде горбатый кит притворился бассейном, чтобы пообедать

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Канаде в районе Ванкувера на видео попал горбатый кит, который притворился бассейном, чтобы добыть себе еду, сообщает Sciencemag.

Горбатый кит имеет один из самых больших ртов на планете и отличный аппетит. Млекопитающее размером с автобус может съедать до 2500 килограммов рыбы в день. У китов есть несколько охотничьих приемов, которые помогают им поймать необходимое количество рыбы. Охотясь на сельдь, они пускают пузыри, заставляя рыб подплыть друг к другу как можно ближе.

Таким образом кит может заглотить сразу весь косяк. На видео попал еще один трюк: кит раскрывает пасть у поверхности воды, и его рот становится похожим на бассейн. Рыбы принимают его за убежище, в котором можно укрыться от птиц, и сами заплывают киту в рот.

Впервые такое поведение китов попало на видео в 2011 году. Ученые пришли к выводу, что киты учатся друг у друга новым охотничьим трюкам.