МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Эксперты туристического сервиса составили список 10 экзотических маршрутов за границу на новогодние праздники. В этих городах не будет толп туристов, так как в рейтинг попали направления, по которым было куплено по одному-два билета, сообщает Туту.ру.
Учитывались все оформленные на портале авиабилеты с вылетами из Москвы за границу с 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В рейтинге есть как прямые авиаперелеты, так и путешествия с пересадкой.
В рейтинг самых экзотических авиамаршрутов из Москвы в страны дальнего зарубежья попали такие города, как Кейптаун (Южная Африка), Килиманджаро (Танзания), Исламабад (Пакистан), а также американские Сиэтл и Сан-Франциско. Вероятно, туристов отпугивают сложности с получением американской визы, поэтому спрос на поездки в США невысокий.
Самым дорогим из этих направлений стал Кейптаун: билет туда-обратно из Москвы обошелся в 243 136 рублей.
В пятерку самых экзотических направлений в странах СНГ попали сразу три казахских города — Актобе, Атырау и Усть-Каменогорск, а также азербайджанский Нахичевань и украинский Харьков. Самый дорогой перелет по этим направлениям — в Атырау. За него пассажир заплатил 26 563 рублей.
Что касается Европы, то первые три строчки рейтинга занимают города Испании, Черногории и Чехии. Самым дорогим в этой десятке стал перелет в город на побережье Атлантического океана Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Авиабилеты в обе стороны обошлись туристу в 42 336 рублей.
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