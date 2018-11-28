Долина Луары надеется привлечь туристов из России

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Следующий год будет особенным для французского региона Центр – Долина Луары. Там с размахом отметят 500-летие начала строительства королевского замка Шамбор и со дня смерти Леонардо да Винчи. И одновременно – 500-летие Ренессанса. Местные власти надеются, что широкие торжества по этому случаю привлекут повышенное внимание туристов, в том числе и из России, сообщает АТОР.

Всего в 2019 году во Франции пройдет более 500 различных мероприятий, посвященных материальному и нематериальному наследию эпохи Возрождения и его выдающимся личностям. Это и выставки, и экскурсии по объектам наследия, балы, концерты, международные научные симпозиумы.

"Мы хотим превратить свой регион в территорию творчества, а также сделать его привлекательным для экологического и культурного туризма", – заявил президент региона Центр – Долина Луары Франсуа Бонно.

Глава региона рассказал, что специально для удобства российских туристов, приезжающих в королевский замок Кло-Люсе в Амбуазе, в котором находится гробница Леонардо да Винчи, были подготовлены аудиогиды на русском языке. По словам генерального представителя замка Катерин Симон-Марион, это позволит простимулировать спрос. "Сейчас в общем объеме посещающих замок путешественников доля российских туристов составляет не более 8–9%, но мы надеемся, что она вырастет", – отметила она.