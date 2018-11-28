Турецкие инвесторы вложатся в строительство туркомплекса в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 28 ноя – РИА Новости. Турецкие инвесторы планируют инвестировать средства в строительство туристско-оздоровительного комплекса в селении Алмак Казбековского района Дагестана, где выращивают редких пятнистых оленей, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По данным муниципалитета, глава района Гаджимурад Мусаев в понедельник встретился с учредителем зверосовхоза "Алмакский", где занимаются выращиванием пятнистых оленей, Айтемиром Сатираевым и уполномоченным представителем турецкой фирмы "Отель Сиде" из города Сиде провинции Анталия Анной Гавриличевой.

"Наше ООО "Совхоз Алмакский" и упомянутая фирма будут осуществлять взаимовыгодное сотрудничество на территории нашего района в области туризма и развития сектора услуг в сфере туризма. Гавриличева представляет инвесторов, которые будут задействованы в реализации проекта в рамках федеральной программы "Туристско-оздоровительный комплекс "Алмак". В цифрах это около 230 миллионов рублей инвестиций", — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что при выходе на полную производственную мощность комплекс может давать в бюджет не менее 10 миллионов рублей налогов в год и создаст минимум 85 новых рабочих мест для сельчан. Турки готовы закупить оборудование, позволяющее внедрять современные медицинские технологии в процесс санаторно-курортного лечения, а также вкладываться в развитие сферы услуг и торговую инфраструктуру.

"Такое сотрудничество будет экономически выгодно и инвесторам, и району. Со своей стороны мы готовы оказать всю необходимую помощь. Уже через неделю в Алмаке будет готов загон для оленей, что даст возможность туристам любоваться красотой этих редких животных, что раньше было невозможно, ведь олени живут в совхозе на территории 800 гектаров", — сказал глава муниципалитета по итогам встречи.