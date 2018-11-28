МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Иностранные туристы, планирующие поездку на Дальний Восток, более всего интересуется турами по Транссибирской магистрали, парком "Вулканы Камчатки" и пешими походами к гейзерным площадкам Кроноцкого заповедника, говорится в исследовании международной консалтинговой компании EY "Развитие туризма на Дальнем Востоке", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Авторы исследования проанализировали ключевые тренды и перспективы развития туризма на Дальнем Востоке, где учтены результаты онлайн-опроса более 1500 респондентов из Китая, Японии, Южной Кореи, Великобритании и Германии. По информации составителей исследования, иностранцы, собирающиеся на Дальний Восток, довольно хорошо знают о регионе, экологический туризм и природа вызывают у них наибольший интерес.

"От 30% до 45% хотели бы совершить тур по Транссибирской магистрали, почти треть опрошенных – увидеть природный парк "Вулканы Камчатки", а потенциальные туристы из Китая отдали ему 41% голосов", — говорится в тексте исследования. Еще одной популярной достопримечательностью является Долина гейзеров на Камчатке. "Большой интерес к этому месту проявляют европейцы: возможность совершить пеший поход с посещением одной из самых зрелищных площадок Кроноцкого заповедника, где на большой площади сконцентрированы более 30 источников, привлекает 34% туристов из Англии и 28% из Германии", — уточняется в документе.

Исследователи отмечают рост интереса к круизам, которые становятся основным методом доставки иностранных туристов в Приморье: 18% немцев, 20% англичан, а также 17% китайцев планируют именно такой вид отдыха в будущем. Кроме того, туристов из Азии, особенно из Китая, по данным исследователей, привлекают игровые заведения: 17% китайских туристов хотели бы посетить игорную зону "Приморье".

В целом, согласно результатам исследования, турпоток на Дальний Восток за последние три года увеличился на 71,5%, и в 2017 году количество туристов достигло значения 5,4 миллиона человек.

"Участники опроса отметили новый тренд в сфере въездного туризма: растущий интерес к Дальнему Востоку со стороны гостей из Европы, в частности из Германии. Согласно данным о забронированных индивидуальных и групповых турах, в 2018 году количество немецких туристов может увеличиться в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом", — сказано в исследовании.