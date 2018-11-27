На китайскую провинцию Ганьсу обрушилась песчаная буря

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В сети появилось видео песчаной бури, которая обрушилась на провинцию Ганьсу в Китае, сообщает China Spotlight.

Огромная песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию Ганьсу, снизив видимость всего до 900 метров.

Сообщений о повреждениях или жертвах не поступало.