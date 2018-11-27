Ростуризм рассказал о безвизовом посещении Хайнаня

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Ростуризм напомнил российским туристам о правилах безвизового посещения китайского острова Хайнань.

По данным ведомства, в регионе введена политика безвизового туризма для граждан 59 государств, в том числе и России.

Россияне могут отдыхать на Хайнане без виз, если их отпуск там продлится не более тридцати дней. Ростуризм напоминает, что путешественникам необходимо заранее уведомлять хайнаньские туристические агентства о своей поездке. И при желании посетить другие регионы Китая, необходимо оформить визу.