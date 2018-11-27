Четверть речных круизов по России навигации 2019 года уже распродана

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Повышение цен на топливо в этом году стало одним из факторов роста активности туристов в раннем бронировании речных круизов 2019 года. Эксперты считают, что путешественники стремятся поскорее зафиксировать лучшую цену, опасаясь дальнейшего роста, сообщает АТОР.
Как отмечают круизные туроператоры, бронирование речных круизов сезона-2019 в этом году идет намного активнее, чем в прошлом, несмотря на произошедшее летом повышение цен в среднем на четверть.
"У нас уже есть рейсы следующей навигации, где скидки раннего бронирования уже сняты, загрузка на них составляет более 50%", – говорит Светлана Гончарова, заместитель генерального директора по туризму одной из круизных компаний.
Как и в прошлом году, самыми популярными направлениями сезона-2019 остаются круизы в Санкт-Петербург (как односторонние, так и оборотные), круизы по Волге до Казани и Нижнего Новгорода, в том числе и рейсы с заходом на Каму, например в Елабугу. Хитами по спросу остаются круизы до Астрахани, Ростова-на-Дону и на Соловецкие острова.
В целом операторы речных круизов настроены оптимистично относительно предстоящей навигации. Аудитория круизов лояльна, характеризуется высокой возвратностью, мало конкурирует с выездными направлениями. Даже открывшийся Египет не сможет, по их мнению, перетянуть круизных клиентов, предпочитающих познавательный отдых пляжному.
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