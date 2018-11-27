Россия и Ямайка с 27 ноября вводят безвизовый режим

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Соглашение о взаимных безвизовых поездках между Россией и Ямайкой вступает в силу во вторник, 27 ноября, подтвердили в МИД Ямайки.

"Министерство иностранных дел и внешней торговли подтверждает, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Ямайкой вступает в силу во вторник, 27 ноября. Между всеми участниками текущего процесса ведется диалог", — говорится в сообщении департамента по связям с общественностью министерства, полученном РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Ямайки Камина Джонсон Смит 27 сентября в ходе встречи на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписали соглашение об условиях отказа от виз при взаимных поездках граждан двух стран.