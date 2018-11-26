Определены лучшие малые города России для путешествий с детьми

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Суздаль во Владимирской области, Великий Устюг в Вологодской области, Олонец в Карелии, Осташков в Тверской области и Переславль-Залесский в Ярославской области входят в первую пятерку малых некурортных городов по популярности поездок с детьми в 2018 году, сообщает Tvil.ru.

По данным сервиса, в этом году туристы бронировали поездки с детьми в малые города на период от двух до пяти ночей и тратили на семейное проживание от одной тысячи до 1,9 тысяч рублей на человека в сутки.

Дешевле всего проживание с детьми обошлось в Олонце и Переславль-Залесском (тысяча рублей на человека в сутки), дороже всего — в Суздале (1,9 тысячи рублей).

Самые длительные поездки с детьми в малые города совершали в Олонец (пять дней), самые короткие — в Суздаль (два дня).