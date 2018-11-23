Гаосюн возглавил рейтинг лучших городов для "цифровых кочевников"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Список лучших городов для жизни "цифровых кочевников" — людей, которые работают удаленно и совмещают это с путешествиями, возглавил Гаосюн (Тайвань), сообщает Lonely Palnet.

Стоимость жизни в Гаосюн составляет около 956 долларов в месяц. В эту сумму входит проживание в недорогом отеле в центре и питание три раза в день.

На втором месте списка расположился Львов (Украина), где расходы достигают 837 долларов в месяц. Замкнул тройку вьетнамский Нячанг, где на проживание и еду придется потратить 539 долларов в месяц.

В пятерку вошли столица Непала город Катманду (651 доллар) и столица Вьетнама город Ханой (859 долларов). Также в список попали Коломбо (Шри-Ланка), Чианграй (Таиланд), Далат (Вьетнам), Бишкек (Кыргызстан) и Керетаро (Мексика).

При составлении рейтинга учитывались не только расходы на питание и проживание, но и такие параметры как скорость интернета, климат, безопасность, стоимость аренды жилья и дружелюбие местных жителей.