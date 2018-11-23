Рыбак из Мурманска снял на видео "кричащего" червя

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Рыбак из Мурманска Роман Федорцов выловил необычного морского червя, который как будто "кричит". Автор наложил на видео звук, который якобы издает беспозвоночное, чем покорил пользователей интернета, сообщает Live Science.
Роман Федорцов часто фотографирует и снимает на видео причудливых морских существ, которых вылавливает. Среди его последних находок – "кричащий" или "улыбающийся" червь.
В подписи к видео с добавленным звуком автор написал, что "если бы существо могло кричать, то делало бы это именно так".
Марк Сиддалл, специалист по беспозвоночным из Американского музея естественной истории, заявил: "То, что воспринимается как улыбка – следствие обмана зрения, а не особенность анатомии существа".
Sometimes in trawl I find this one.If this creature COULD SCREAM, it WOULD SCREAM like this…— Роман Федорцов (@rfedortsov) 14 ноября 2018 г.
I think so…
Turn on the sound)
Иногда в трале я нахожу такое. Если бы это существо могло кричать, то оно кричало бы так…
Я так думаю…
Смотреть со звуком pic.twitter.com/FUiondmWz1
Эксперт добавил, что подводный обитатель – полихет или многощетинковый червь, отличительным признаком которого являются параподии — отходящие от каждого сегмента тела лопастевидные придатки.
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