Более сорока процентов туристов никогда не обращались за "шенгеном"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. 41% из пяти тысяч опрошенных пользователей признались, что никогда не обращались за шенгенской визой, сообщает Туту.ру.

Среди тех, кто занимался ее получением, 49% стали обладателями мультивизы, а 10% консульства выдали "шенген" лишь под даты поездки.

Мультивизу на год получили 28% путешественников. Еще 23% респондентов дипломаты разрешили многократно въезжать в ЕС в ближайшие три года.

Чаще мультивизу на долгий срок россиянам выдают консульства Греции и Испании, говорит специалист по визам онлайн-сервиса Екатерина Сизенкова.

"Как правило, у туристов, планирующих свое путешествие в Европу, уже есть действующие многократные шенгенские визы, которые они получили для предыдущей поездки, — рассказала она. — Чаще всего они получали многократные визы на срок от полугода и до трех лет от Греции, а от полугода до двух лет — от Испании".

Правда, при первой поездке консульства выдают визу под ее даты или на три-шесть месяцев, добавила эксперт.