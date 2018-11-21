Исследование выявило отношение россиян к соотечественникам за границей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Более 10% российских туристов предпочитают не общаться с соотечественниками при поездках в другие страны, при этом почти половина россиян нейтрально относятся к своим согражданам за границей, но беседуют с ними только в том случае, если те сами проявляют инициативу, говорится в проведенном по заказу РИА Новости исследовании международного туристического портала Momondo.
"Избегают контактов с соотечественниками 11% россиян, при этом 6% просто не хотят утруждать беседой незнакомых людей, 3% предпочитают общаться исключительно с местными во время поездки. А 2% путешественников из нашей страны признались, что вместе со своими попутчиками переходят на другой язык или понижают голос, чтобы русские туристы вдруг не заговорили с ними. Радуются встрече и начинают беседу только 18% респондентов. Еще 13% улыбаются им, но не заводят разговора", — отмечается в обзоре.
Подобное исследование портал провел с участием представителей из 26 стран, всего в нем приняли участие более 26 тысяч человек. При этом россияне оказались не самыми общительными, первенство принадлежит путешественникам из Индии: 43% их них сами начинают разговор с соотечественниками, реже всего готовы это делать путешественники из Финляндии (9%).
Лидерами маскировки оказались китайцы — каждый десятый из них признался, что переходит на другой язык, чтобы с ним не начали разговаривать на китайском за границей. Россияне наравне с гражданами Польши, Португалии и Колумбии так отвечали реже всего.
Готовность завести беседу с соотечественником за границей почти не зависит от пола — инициаторами разговора мужчины становятся в 18% случаев, а женщины — в 17%, подсчитали авторы исследования. А вот возраст имеет значение: россияне старшего поколения, от 56 до 65 лет, чаще всего (22%) сами идут на контакт, молодежь (18-22 года), наоборот, старается избегать общения.
Исследование показало, что среди людей, открытых для диалога с соотечественниками, чаще случаются курортные романы. Так, из тех, кто хотя бы раз имел романтические отношения в отпуске, более трех четвертей (83%) сказали, что не прочь поболтать с другим туристом из России. А из тех, кто никогда не влюблялся во время отдыха, такой ответ дали меньше людей — 74%.
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