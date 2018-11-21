На руинах города Помпеи ученые нашли необычную эротическую фреску

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ученые нашли акварельную фреску на одной из стен домов на руинах города Помпеи, которая изображает греческую принцессу, чувственно обнимающую лебедя, сообщает Daily Mail.

Акварельное изображение сохранило цвет и детали, несмотря на то, что они были скрыты слоем пепла почти две тысячи лет.

Отвечая на вопрос о смысле изображения, ученые заявляют, что лебедь является воплощением греческого бога Зевса. Также они поясняют, что девушка с фрески – принцесса Леда.

Директор археологического парка Помпеи Массимо Осанна рассказывает, что сюжет связи женщины и птицы был общей темой для многих изображений в древнем городе.