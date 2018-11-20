Израиль может ограничить работу онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя — РИА Новости. Министр туризма Израиля Яарив Левин распорядился подготовить "немедленные меры", которые бы ограничили деятельность в стране онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb, отказавшегося работать с предложениями в еврейских поселениях оккупированного Западного берега реки Иордан.
Назвав решение компании "дискриминационным" и "постыдным", Левин призвал его отменить.
"Министр туризма отдал распоряжение своей канцелярии сформулировать немедленные меры, которые бы ограничили деятельность компании по всей стране", — сообщила пресс-служба министерства.
Левин также распорядился реализовать "специальную программу поощрения туризма с размещением гостей в апартаментах" на Западном берегу.
Airbnb сообщил в понедельник на своем сайте, что решение распространяется примерно на 200 предложений аренды в поселениях Западного берега.
"Мы пришли к заключению, что должны снять предложения в израильских поселениях на оккупированном Западном берегу, которые находятся в центре спора между израильтянами и палестинцами", — написала компания, выразив надежду на то, что однажды будет найдено "решение исторического конфликта".
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.
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