Израиль может ограничить работу онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя — РИА Новости. Министр туризма Израиля Яарив Левин распорядился подготовить "немедленные меры", которые бы ограничили деятельность в стране онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb, отказавшегося работать с предложениями в еврейских поселениях оккупированного Западного берега реки Иордан.

Назвав решение компании "дискриминационным" и "постыдным", Левин призвал его отменить.

"Министр туризма отдал распоряжение своей канцелярии сформулировать немедленные меры, которые бы ограничили деятельность компании по всей стране", — сообщила пресс-служба министерства.

Левин также распорядился реализовать "специальную программу поощрения туризма с размещением гостей в апартаментах" на Западном берегу.

Airbnb сообщил в понедельник на своем сайте, что решение распространяется примерно на 200 предложений аренды в поселениях Западного берега.

"Мы пришли к заключению, что должны снять предложения в израильских поселениях на оккупированном Западном берегу, которые находятся в центре спора между израильтянами и палестинцами", — написала компания, выразив надежду на то, что однажды будет найдено "решение исторического конфликта".

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.