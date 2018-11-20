МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В аэропорту Луи Армстронг в зоне выдачи багажа теперь можно сфотографироваться с детенышем аллигатора, сообщает USA today.

Терапия животными давно пользуется популярностью. Собаки, кошки, лошади и даже свиньи часто служат утешением путешественникам в аэропортах по всей Америке. Теперь, к ним присоединились еще и крокодилы. Пассажиры могут фотографироваться с маленьким аллигатором у специальной стойки. Эта опция доступна только в пятницу днем.

Дикие крокодилы – не редкость для штата Луизиана, здесь они считаются символом, талисманом. Неудивительно, что в результате именно детеныша аллигатора выбрали для пет-терапии в аэропорту.