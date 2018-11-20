В Пакистане пассажир разозлился из-за отмены рейса и поджег свой багаж

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Разгневанный пассажир поджег свой багаж после того, как узнал, что его рейс на Пакистанских международных авиалиниях отменен, сообщает Travel&Leisure со ссылкой на Dawn.

Задержанные или отмененные рейсы порой вызывают самую разную реакцию у пассажиров: от тихого уныния до настоящей ярости. Некоторые люди не в состоянии сдержать эмоции.

Рейс PIA PK-607 должен был вылететь из Гилгита в семь утра по местному времени, но был задержан по техническим причинам, а в конечном итоге отменен из-за плохой погоды в аэропорту Исламабада. Пассажиры кричали в знак протеста и толкали сотрудников аэропорта. Но больше всех негодовал мужчина, решивший поджечь свой багаж. Видео с ним выложили в социальную сеть.

Во время одиночной акции разгневанного пассажира никто не пострадал, огонь был быстро потушен.