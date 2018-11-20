В Западной Вирджинии задержали пьяных енотов-дебоширов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Полиция города Милтон в Западной Вирджинии получает множество сигналов от местных жителей, которые опасаются странного поведения енотов, сообщается в официальном аккаунте ведомства в социальной сети.

Многие горожане посчитали животных зараженными бешенством: они шатались и вели себя очень странно.

По заявлению представителей полиции, отловивших нескольких енотов, у них – алкогольная интоксикация. Это удалось выяснить после обследования одного из пойманных животных, которое, скорее всего, съело забродившие яблоки.

Как только пойманные животные протрезвели, их выпустили из участка.