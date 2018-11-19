Бесстрашные и щедрые: почему россиян в Таиланде любят больше, чем китайцев

ПХУКЕТ (Таиланд), 19 ноя — РИА Новости, Евгений Беленький. Остров Пхукет на юге Таиланда давно стал одним из наиболее популярных у россиян направлений пляжного туризма, однако если раньше с ним соперничал курортный город Паттайя на восточном побережье страны, то в последние годы лидерство Пхукета неоспоримо, и поток российских туристов на этот остров растет с большим опережением ожиданий. Корреспондент РИА Новости попробовал разобраться, чем же россиян привлекает этот курорт, и почему русских в Таиланде любят больше, чем китайцев.

Вторые после китайцев

По данным министерства туризма Таиланда, за первые 9 месяцев нынешнего года страну посетили чуть более миллиона россиян. Таким образом, Россия по числу своих туристов занимает седьмое место после Китая (8,4 млн), Малайзии (2,8 млн), Южной Кореи (1,3 млн), Лаоса (чуть меньше 1,3 млн), Японии (1,2 млн) и Индии (почти 1,2 млн). Стоит отметить, что Малайзия и Лаос соседствуют с Таиландом, а значит, вышеприведенные цифры связаны не только с туризмом, но и с приграничной торговлей. Таким образом, Россия уверенно возвращается в пятерку стран-лидеров по посещению этого государства юго-восточной Азии.

По прогнозам, в 2018 году Таиланд посетят в общей сложности более 1,6 миллиона граждан РФ. Если же выделять только курортный остров Пхукет, то здесь по количеству посещений россияне уступают только китайцам.

В туристическом ведомстве отметили, что влияние резкого падения стоимости российского рубля в 2014 году оказалось не столь длительным. В ежегодной статистике посещения Таиланда в графе "туристы из России" заметен только один "провал": в 2015 году в страну въехали "всего" 884 тысячи россиян.

Русификация Пхукета

Ноябрь — первый месяц пикового сезона туризма в Таиланде. Вместе с корреспондентом РИА Новости в самолете бюджетной авиакомпании Air Asia, выполняющем рейс на Пхукет из Бангкока, летят не менее двух десятков россиян. В аэропорте острова русская речь слышна и в зале прилета, и в зале вылета, и в многочисленных кафе и забегаловках на верхнем, третьем этаже здания. Таблички с русскими фамилиями, которые держат в руках гиды и водители трансферных автомобилей, составляют примерно половину всех таких табличек в зоне прилета.

На Патонг Бич, самом многолюдном пляжном районе Пхукета, россияне всюду – на набережной, в торговых лавках, в маленьких открытых фургончиках-такси… В магазинах с курортными атрибутами — плавками, купальниками, масками и очками для подводного плавания — на вопрос о том, кого больше среди покупателей, дается неизменный ответ: больше китайцев, но на втором месте — русские.

Продавцы отмечают: россиян приятнее обслуживать, потому что они тратят в магазинах куда больше, чем китайцы, знают больше английских слов, поэтому с ними можно и поговорить, объяснить достоинства товара, и они поймут. Многие продавцы выучили наиболее употребляемые фразы как по-русски, так и по-китайски, однако когда "разговор" оказывается вне рамок их знаний, с россиянами общаться легче, говорят работники курортной торговли.

В крупных универмагах россиян можно легко найти в любое время дня: среди неазиатских иностранных покупателей их явное большинство. Российские туристы прохаживаются по торговым залам, сидят в ресторанах и кафе, дети играют вместе с тайскими и иностранными ровесниками в детских игровых зонах.

В прежние годы такая картина была, скорее, более типична для Паттайи, чем для Пхукета. На острове россияне, как и большинство европейских и американских туристов, селились по большей части в отели уровня четырех-пяти звезд с отдельными пляжами и на виллах. На российском рынке Пхукет долгое время считался дорогим пляжным направлением, первым в "социальной" иерархии таиландских курортов. За ним следом шел "аристократический, но скучный" Хуа Хин, потом не менее "скучный" и чисто пляжный Районг, а в самом низу пирамиды находилась более "демократичная" Паттайя с ближайшими к ней островами.

Значительное увеличение количества туристических заездов на Пхукет в последние три года можно отчетливо проследить и по изменениям в расписаниях авиарейсов, пояснил РИА Новости Баки Колпан, директор пхукетского филиала компании Pegas Touristic. "За последние годы появились регулярные рейсы на Пхукет российских и иностранных авиакомпаний, которыми часто пользуются россияне, а структура чартерных рейсов, в том числе и чартеров, организуемых нашей компанией, сильно изменилась в пользу Пхукета за счет Паттайи", — сказал он.

Колпан отметил, что раньше на Пхукете "не хватало инфраструктуры, специализирующейся на российском туризме, и не все туроператоры, работающие на российском рынке, обладали полной и подробной информацией о пляжах, отелях и туристических зонах острова, о морских и сухопутных экскурсиях". Он подчеркнул, что "переориентация на Пхукет началась в 2014 году, это уже тогда стало требованием рынка".

По его словам, в последние три года рейсы на Пхукет также открыли и международные авиакомпании. "Это касается и "Аэрофлота", и таких компаний, как Emirates и Qatar, у которых открылись прямые рейсы на остров из Дубая и Дохи, куда многие туристы прибывают для пересадки из российских городов прямыми рейсами", — сказал он.

© Depositphotos / anekoho Девочка с корзиной фруктов на плавающем рынке в Таиланде © Depositphotos / anekoho Девочка с корзиной фруктов на плавающем рынке в Таиланде

Для любого кошелька

На вопрос, есть ли разница в социальном статусе россиян, которые едут отдыхать в Паттайю и на Пхукет, директор филиала компании Pegas Touristic ответил отрицательно. "Не думаю, что есть какая-то разница. Это люди с приблизительно одинаковым доходом — как в массовом, так и в индивидуальном сегменте. Просто для обоих уровней работают одни и те же критерии выбора места отдыха", — сказал Колпан.

Он пояснил, что в Паттайе в черте города, и даже на пляжах Джомтиена за городом, практически нельзя купаться в море, потому что там оно почти везде загрязнено. "Поэтому в Паттайе гораздо активнее, чем на Пхукете, продаются морские экскурсии по островам, включающие обед или ужин: они соединяют в себе возможность искупаться в чистой морской воде и позагорать с хорошим обедом, включенным в стоимость экскурсии", — сказал он.

"Если сложить затраты на проживание и экскурсии в Паттайе, и потратить эти деньги на Пхукете, этих сумм хватит только на размещение в гостинице, но зато отпадает необходимость покупать экскурсии, чтобы добраться до чистой воды. На Пхукете почти везде можно купаться в чистом море прямо перед отелем, и это бесспорное преимущество. Так что, получается, что затраты сопоставимые, но на Пхукете не надо ехать далеко за чистой морской водой", — подытожил Колпан.

Он рассказал, что сразу после двукратного падения стоимости российского рубля в 2014 году гостиницы Пхукета снизили цены на 20%-40%, чтобы сохранить российский рынок на острове. "Сейчас в связи со значительным ростом заездов из России цены снова поднимаются", — пояснил собеседник агентства. По его словам, "количество россиян, приезжающих на Пхукет, сейчас стабильно растет". Тем не менее, по его данным, ожидается "небольшой спад в первой половине 2019 года, так как в это время снова откроется Египет как туристическое направление для россиян".

Один россиянин как четыре китайца

Эксперт отметил, что граждан КНР в Таиланде, конечно, больше, чем русских. "Однако средняя продолжительность проживания китайского туриста в гостинице на Пхукете — три ночи. Для россиянина — 12 ночей. То есть от одного миллиона россиян гостиницы получают такой же доход, как от 4 миллионов китайцев. Или один россиянин приносит такой же доход, как четверо китайцев. Кроме того, россияне тратят значительно больше на питание и напитки, на сувениры и экскурсии", — пояснил Колпан.

При этом он отметил, что жители КНР путешествуют, в основном, устойчивыми группами, и организованно приобретают все — от услуг до экскурсий и питания — у принимающих их китайских компаний. "Российский же рынок такой организованной коллективностью не отличается, и потому средний российский турист приносит местной экономике значительно больший доход, чем средний турист из КНР", — сказал эксперт.

"Если спросить у любого гостиничного менеджера, он всегда предпочтет российских клиентов китайским, потому что китайские туроператоры вывозят своих клиентов из гостиницы всей группой в 06.30 утра и привозят обратно к полуночи. То есть гостиница получает доход только от номеров, и не получает никакого дохода от посещения гостями гостиничных ресторанов и баров", — рассказал Колпан.

"Россияне ведут себя иначе, они всегда хоть несколько раз за свой срок пребывания пообедают в гостинице и посетят гостиничный бар. Тем более — бар у бассейна или на пляже. Ведь они приехали расслабляться на пляже, а не мотаться ежедневно по полнодневным экскурсиям, как это принято у китайских туристов", — сказал он.

Колпан также пояснил, что китайский рынок отличается большой чувствительностью к политической стабильности в стране отдыха. "Во время событий в Бангкоке в 2010, а потом 2013-2014 годах, когда на улицы таиландской столицы выходили массовые демонстрации, когда происходили столкновения демонстрантов с полицией и армией, китайский рынок замирал до тех пор, пока стабильность не восстанавливалась", — напомнил эксперт. "Российский же рынок вообще никак не реагировал на эти ситуации: число туристов даже продолжало расти", — сказал он.