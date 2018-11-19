Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Олег Сафонов: новый закон должен регулировать не туризм, а всю индустрию
15:2219.11.2018
0900
Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Туристической отрасли, чтобы полнее раскрыть свой потенциал и заставить бизнес выйти из тени, необходим новый закон, который будет регулировать правовые отношения всей индустрии гостеприимства, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Руслан Шамуков
Перейти в фотобанк
В 2018 году иностранцы стали чаще посещать Россию

Собеседник агентства напомнил, что действующий закон о туризме был принят в 1996 году. "С тех пор прошло 22 года, если мы внимательно на него посмотрим, то обратим внимание, что он в первую очередь описывает правовые отношения в области выездного туризма. Потому что наши граждане, начиная с 1991 года, получили возможность активно выезжать за рубеж. Выезд стал массовым и очень популярным, поэтому нужно было защищать наших граждан и описывать это правовые отношения", — сказал он.

Сафонов отметил, что в настоящее время в стране упор делается на развитие внутреннего и въездного туризма, так как туризм должен способствовать развитию экономики РФ.

"Более того, у нас есть гигантский сектор отельеров, деятельность которых регулируется разрозненно. Поэтому, когда мы говорим о туризме, то мне представляется, что это должен быть закон об индустрии гостеприимства. Давно говорится о необходимости вывода индустрии гостеприимства из тени, но без принятия нового закона сделать это будет очень сложно", — считает глава ведомства.

Развитие экотуризма в заповедниках – приоритетная задача Камчатки
© РИА Новости / Александр Пирагис
Глава Ростуризма предлагает популяризировать экотуризм

Он пояснил, что поскольку указом президента Федеральное агентство по туризму с 14 сентября 2018 года передано в ведение Минэкономразвития РФ, то разработка закона об индустрии гостеприимства может служить очень серьезным действенным механизмом в решении задачи по развитию туризма. "И той задачи, которую поставил президент РФ Владимир Путин в майских указах с точки зрения наращивания доли несырьевого сектора услуг, в частности увеличения объема въездного туризма с 8 до 16 миллиардов долларов", — уточнил Сафонов.

"У нас есть масса законодательных инициатив в отношении гидов, переводчиков, инструкторов и тому подобного, но это делается разрозненно. Мы предлагаем заложить это в один закон, который будет стимулировать выход бизнеса из тени и раскрывающий потенциал индустрии гостеприимства", — резюмировал собеседник.

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена