МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Туристической отрасли, чтобы полнее раскрыть свой потенциал и заставить бизнес выйти из тени, необходим новый закон, который будет регулировать правовые отношения всей индустрии гостеприимства, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Собеседник агентства напомнил, что действующий закон о туризме был принят в 1996 году. "С тех пор прошло 22 года, если мы внимательно на него посмотрим, то обратим внимание, что он в первую очередь описывает правовые отношения в области выездного туризма. Потому что наши граждане, начиная с 1991 года, получили возможность активно выезжать за рубеж. Выезд стал массовым и очень популярным, поэтому нужно было защищать наших граждан и описывать это правовые отношения", — сказал он.

Сафонов отметил, что в настоящее время в стране упор делается на развитие внутреннего и въездного туризма, так как туризм должен способствовать развитию экономики РФ.

"Более того, у нас есть гигантский сектор отельеров, деятельность которых регулируется разрозненно. Поэтому, когда мы говорим о туризме, то мне представляется, что это должен быть закон об индустрии гостеприимства. Давно говорится о необходимости вывода индустрии гостеприимства из тени, но без принятия нового закона сделать это будет очень сложно", — считает глава ведомства.

Он пояснил, что поскольку указом президента Федеральное агентство по туризму с 14 сентября 2018 года передано в ведение Минэкономразвития РФ, то разработка закона об индустрии гостеприимства может служить очень серьезным действенным механизмом в решении задачи по развитию туризма. "И той задачи, которую поставил президент РФ Владимир Путин в майских указах с точки зрения наращивания доли несырьевого сектора услуг, в частности увеличения объема въездного туризма с 8 до 16 миллиардов долларов", — уточнил Сафонов.

"У нас есть масса законодательных инициатив в отношении гидов, переводчиков, инструкторов и тому подобного, но это делается разрозненно. Мы предлагаем заложить это в один закон, который будет стимулировать выход бизнеса из тени и раскрывающий потенциал индустрии гостеприимства", — резюмировал собеседник.