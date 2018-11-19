Все больше туристов из России едут в Катар

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. По статистике Visit Qatar, благодаря отмене виз в сентябре прошлого года российский рынок показывает самую большую динамику прибытий в этом году, сообщает АТОР.

За первые шесть месяцев 2018 года Катар посетили почти 11 тысяч россиян — плюс 366% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Развитию турпотока в Катар, который в конце 2022 года примет Кубок мира по футболу, активно способствуют и туроператоры. В этом сезоне сразу несколько крупных туроператорских компаний предложили туры в Катар. По отзывам участников рынка, первые результаты продаж говорят о растущем спросе на направление.

"Идут активные бронирования на Новый год и февраль 2019 года. У Катара есть все шансы составить конкуренцию некоторым Эмиратам", – считают эксперты одного из крупных туроператоров.

Также представители туроператоров заявляют, что часто слышат, что в Катаре негде развлекаться, запрещен алкоголь, и добавляют, что на самом деле, там множество клубов, отели устраивают вечеринки с алкогольными напитками и в ресторанах работает достаточно известных шеф-поваров. Единственная рекомендация, которую они дают туристам — уважительно относиться к местной культуре и выбирать подходящий наряд, а пляжную одежду оставить для бассейна при отеле.