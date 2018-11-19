Эксперты выяснили, что мешает продажам туров в Узбекистан

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Узбекистане сообщают о 30%-м росте российского турпотока в эту страну за первые девять месяцев 2018 года, при этом российские туроператоры и официальная статистика не фиксируют такой динамики, сообщает АТОР.
На презентации туристического потенциала Узбекистана в Новосибирске посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов заявил, что в январе – сентябре его страну посетило 350 тысяч туристов из России, в то время как год назад за этот же период – 270 тысяч человек.
Но цифры, приведенные Асадовым, не вполне согласуются с официальной российской выездной статистикой за девять месяцев 2018. По данным Погранслужбы ФСБ РФ, за три квартала 2018 года общий выездной турпоток в Узбекистан составил 128 808 человек, а поток с целью туризма – 27 158 человек (на 25,9% больше в годовом выражении).
"На данный момент Узбекистан в качестве туристического направления неизвестен для большинства туристов из-за отсутствия рекламы этой страны. Вторым фактором является перевозка: авиаперелет достаточно дорогой, тарифы стартуют от 18 тысяч, а переезд по железной дороге выходит долгим и неудобным", – отмечают эксперты одного из крупных национальных туроператоров.
По данным туроператоров, на узбекском направлении сегодня востребованы исключительно экскурсионные туры. Другие форматы отдыха в этой стране, интересуют туристов мало, что также связано с отсутствием информации об этих продуктах.
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