У Ростуризма нет информации о россиянах, пострадавших от шторма на Тенерифе

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму не располагает данными о пострадавших российских туристах на курортах Испании — на острове Тенерифе и городе Малага, которые оказались затопленными в результате сильного шторма.

"В ведомство пока не поступало информации о том, что кто-то из российских туристов мог пострадать в результате затопления ряда районов страны, в том числе и популярных курортов. Жалоб от наших соотечественников из Испании также не было", — заявил РИА Новости представитель Ростуризма.

"Мы находимся на связи с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) и следим за ситуацией на курортах Испании, особенно в регионах острова Тенерифе и города Малага", — сказал он.

В СМИ появилась информация о том, что десятки районов Испании оказались затопленными в результате сильных проливных дождей. Сильнейший шторм обрушился на туристический остров Тенерифе. 10-метровые волны там дошли до прибрежных гостиниц и снесли несколько балконов. В Малаге ветер с дождем просто смыл несколько уличных кафе и ресторанов. Город пережил настоящую бомбардировку молниями. Одна из них попала в жилой дом, в результате чего обрушилась стена, загорелась крыша.

Ранее в зоне бедствия оказались популярные среди россиян Аликанте, Майорка и Мурсия. Наиболее серьезная ситуация отмечена в Каталонии. В девяти провинциях страны был введен оранжевый уровень опасности, в Барселоне — красный.