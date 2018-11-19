Утвержден план развития проекта "Восточное кольцо России"

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Министерство культуры России и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) подписали план мероприятий по реализации туристического проекта "Восточное кольцо России", сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморского края.
Межрегиональный проект предполагает разработку и введение новых транспортных маршрутов по 12 регионам Сибири и Дальнего Востока, создание единого туристического бренда "Восточное кольцо", а также разработку специальной карты гостя, по которой гости региона смогут получать скидки на главных объектах туриндустрии и ежегодных событийных мероприятиях. На данный момент в рамках "Восточного кольца" разработано семь маршрутов: "Восточное ожерелье", "Восточное кольцо", "Пять стихий", "Тигровый бриллиант", "Легенды Тихого океана", "Огненный тигр" и "Праздник вкуса".
Федеральный проект "Восточное кольцо России" впервые был презентован в рамках Тихоокеанского туристского форума-2016. В его реализации участвуют 12 субъектов федерации. Планируется, что "Восточное кольцо" соединит лучшие места Дальнего Востока в единый маршрут и даст возможность туристам посетить сокровищницы каждого региона.
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