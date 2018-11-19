Болгария, Словения и Андорра. Где искать самые дешевые горнолыжные туры

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Ирина Овчинникова. На волне увлечения здоровым образом жизни катание на лыжах или сноуборде становится все популярнее. Туристам нравится сочетать активный отдых и вечера у камина с глинтвейном. О том, какие горнолыжные курорты Европы — самые доступные, куда ехать новичкам, а куда тем, кто любит разнообразие ландшафтов, — в материале РИА Новости.

Недорого и весело

"Я была на многих горнолыжных курортах Европы, но лучшее соотношение цены и качества — в болгарском Банско, — говорит Лариса Власова из Москвы. — Можно выбрать недорогой отель с питанием или (для желающих сэкономить) поселиться в апартаментах и готовить самим".

Курорт Банско регулярно возглавляет всевозможные рейтинги как один из самых недорогих в Европе — в частности, он занял первое место в списке, составленном Lonely Planet.

Как рассказывает менеджер одного из ведущих туроператоров София Яковлева, путевка на семь дней (перелет, трансфер, проживание) в Банско в начале декабря стоит около 30 тысяч рублей на человека, на новогодние праздники — от 40 тысяч, ближе к концу февраля — на треть дешевле. Также до конца ноября действуют скидки по акциям раннего бронирования, позволяющие сэкономить до 30 процентов.

Даже если отказаться от пакетного тура, купить билеты на регулярные рейсы до Софии и самостоятельно снимать жилье в Банско или любом другом курорте страны, цены будут невысокими.

Эксперт советует выбирать этот курорт тем, для кого важна инфраструктура, а вот новичкам больше подойдет Пампорово, где цены чуть выше.

Конкурент из Словении

CC0 / Žiga / Горнолыжный курорт Краньска Гора, Словения CC0 / Žiga / Горнолыжный курорт Краньска Гора, Словения

Словенский курорт Краньска Гора входит в тройку самых недорогих в Европе. "Здесь есть развлечения на любой вкус и кошелек: спортивные лыжные трассы, пешие маршруты, казино, сауны и бассейн, кафе и рестораны, — объясняет Марина Любимова из Москвы. — Мы попробовали практически все и были приятно удивлены. Впервые не потратили в отпуске запланированную сумму".

"Перелет в Любляну в декабре стоит 19 тысяч рублей, а ски-пасс в Краньска Гора на один день обойдется в 2 200 рублей, что сопоставимо с российскими курортами, — уточняет Аркадий Гинес, директор по развитию одного из сервисов путешествий. — При этом цены на проживание и питание в Словении ниже, чем на популярных горнолыжных курортах в Австрии, Италии и Франции".

На новогодние каникулы стоимость перелета повысится примерно до 45 тысяч рублей. Зато сразу после праздников цены снова упадут.

Варианты есть всегда

По словам опытных горнолыжников, и в недешевых странах можно найти относительно бюджетные варианты отдыха. Например, в Австрии это — Раурис. Большинство россиян летят туда регулярными рейсами. Перелет Москва — Вена и обратно в начале декабря будет стоить менее 20 тысяч рублей, а в новогодние даты — на 10 тысяч рублей дороже.

Апартаменты — от двух тысяч рублей в сутки на двоих. На пиковые даты проживание необходимо бронировать как можно раньше.

"Очень уютное местечко для тех, кто устал от суеты: два больших склона, соединенных друг с другом длинной трассой через леса и мини-водопады, — рассказывает Кирилл Бакланов из Санкт-Петербурга. — Цены адекватные: на склоне можно купить напиток и суп за шесть-семь евро".

Также недалеко от Зальцбурга находятся довольно недорогие курорты Бад Гаштайн, Заальбах-Хинтерглемм и Мария-Альм. Здесь предлагают туры по системе "фортуна", когда до последнего момента турист знает только категорию гостиницы, но не конкретный отель.

Неделя в начале декабря на человека стоит от 32 тысяч рублей. На новогодние праздники цена повышается практически вдвое, но даже за такие деньги найти тур уже непросто.

Швейцария считается одной из лучших стран для горнолыжного отдыха, и тут также имеются доступные варианты. Самые недорогие из пакетных туров — на курорты Самедан и Кран-Монтана, при этом стоимость недели в начале декабря начинается от 40 тысяч рублей на человека, на Новый год — от 75 тысяч рублей. Еще нужно прибавить перелет: билет Москва — Цюрих — Москва обойдется примерно в 12 тысяч рублей в начале декабря и от 40 тысяч — на новогодние даты.

Спрос на Андорру растет

Как отмечают представители ведущих туроператоров, в этом сезоне растет популярность горнолыжных курортов в Андорре. Наибольший интерес — к заездам на новогодние праздники, датам сразу после каникул, когда действуют самые выгодные цены, а также к турам на вторую половину февраля.

"Самый востребованный курорт в предстоящем сезоне — Энкамп (более 30 процентов спроса), далее в списке Андорра-Ла-Велья, Эскальдес, Сольдеу и Ла Массана, — сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из ведущих туроператоров России. — Российские горнолыжники выбирают Андорру за отличный сервис, отели высокого уровня и приемлемые цены".

До конца ноября на этом направлении также действуют скидки по раннему бронированию — от 15 до 25 процентов. В начале декабря стоимость недельного тура на человека — от 37 тысяч рублей. Отдых в Андорре-Ла-Велья, Эскальдесе и Энкампе дороже, в Сольдеу и Ла Массана — немного дешевле.

Что выбрать

"Болгария привлекает качественными трассами и низкой стоимостью всех услуг и питания за счет того, что в стране расчеты ведутся в местной валюте, — комментирует представитель пресс-службы. — Туда едет молодежь и семьи с детьми".

Андорру выбирают туристы постарше (им нравится и в Австрии), а также поклонники шопинга: в княжестве действует система беспошлинной торговли. А этой зимой на курорте Грандвалира впервые пройдет финал Кубка мира по горнолыжному спорту, поэтому в Андорру приедут еще и болельщики.

"Мне нравится отдыхать в Швейцарии, потому что там можно хоть каждый день кататься с разных склонов, и отдых получается разнообразным, — рассказывает Максим Стрижевский из Санкт-Петербурга. — Я порекомендовал бы туда ехать тем, кто не любит пересекаться за границей с соотечественниками: россиян в Швейцарии намного меньше, чем в Болгарии или Австрии".