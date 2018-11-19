Назван рейтинг лучших мест для приключений в 2019 году

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали список из десяти стран, поездки в которые могут обернуться самыми яркими приключениями в 2019 году, сообщает Lonely Planet.

Первое место заняла Япония благодаря запланированным Кубку мира по регби, а затем, в 2020 году – Летней Олимпиаде. На втором месте расположился Узбекистан, который смягчил требования для въезда в страну иностранных туристов. Замкнул тройку Сенегал, где построили новый аэропорт недалеко от Дакара и надеются таким образом стимулировать рост турпотока.

В пятерку вошли Тайвань, продвигающий себя как направления для гастротуризма, а также Северная провинция Шри-Ланки, надеющаяся по уровню туристического интереса сравняться с остальной территорией острова.

Далее расположились Иордания, Исландия, Эфиопия. Замкнули десятку Италия, где в этом году будут отмечать 500-летие со дня смерти художника Леонардо да Винчи, и Патагония в Аргентине, где можно будет наблюдать зрелищное солнечное затмение в июле 2019 года.