В Канаде камера над входом в дом сняла загадочную фигуру "призрака"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Жительница Канады, 46-летняя Мени Питошья, поделилась видео, снятом на камеру, расположенную над входной дверью ее дома. На кадрах видно движение загадочной прозрачной фигуры, которую женщина считает призраком.

"Моя собака начала лаять и побежала к двери, — рассказывает Питошья. — Я ждала посылку, поэтому подумала, что это курьером подходит к двери, но там никого не было".

Женщина добавила, что именно странное поведение собаки заставило ее посмотреть запись камеры.