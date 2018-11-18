В Каире произошел сбой в работе аэропорта

КАИР, 18 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Сбой в электронной системе регистрации пассажиров привел в воскресенье к перебоям в работе Каирского международного аэропорта, сообщило министерство гражданской авиации Египта.

Сложности в работе аэропорта продолжались три часа, после чего неполадку удалось устранить.

Как сообщает информагентство МЕНА, администрация аэропорта и минавиации сделали все возможное, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно. Сообщается также, что авиакомпании осуществляли регистрацию в ручном режиме, вылет некоторых рейсов был задержан.

В настоящее время неполадка устранена, аэропорт работает в штатном режиме.