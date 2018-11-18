МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В этом году чартеров в Египет, видимо, не будет. Но, поскольку спрос диктует предложение и туристы хотят отдыхать на Красном море, туроператоры подготовили альтернативные пакетные туры в Шарм-эш-Шейх и на другие курорты. Теперь появилась возможность купить турпакеты с чартерными перелетами в Израиль и трансфером в Египет. О том, как изменились египетские курорты за время отсутствия российских туристов, сколько стоят новогодние туры и долго ли ждать прямых перелетов на Красное море, — в материале РИА Новости.

Не дождались

По словам Анны Подгорной, руководителя туроператорской компании, предложившей туры в Египет с чартерными перелетами в Овду (Израиль), говорить о том, какой будет на них спрос, еще рано. Пока египетские курорты и Эйлат идут на равных, продажи только стартовали. Но в компании уже приняли решение начать полеты из Москвы не с 25 декабря, а с пятого декабря. Раз в десять дней, потом, возможно, чаще.

Стоимость программ на первом рейсе — от 30 тысяч рублей на человека. Это тур на десять дней в трехзвездочную гостиницу. Цена аналогичных программ в "четверки" начинается от 35 тысяч, в "пятерки" — от 42 тысяч. Речь о Шарм-эш-Шейхе, но цены на близкую к Израилю Табу, а также Нувейбу и Дахаб примерно такие же.

Для справки: от израильской Овды до Табы — 60 километров, до Нувейбы — 140 километров, до Дахаба — 210 километров, до Шарм-эш-Шейха — 280 километров.

Рейс до Каира



До этого лишь одна компания продавала пакетные туры в Египет, но с перелетом регулярными рейсами до Каира. "Мы предложили туристам возможность воспользоваться прямыми перелетами до Каира, а потом отправиться на курорты Красного моря групповыми или индивидуальными трансферами", — поясняет PR–директор крупной туроператорской компании Лариса Аханова.

По ее словам, с момента возобновления регулярного сообщения между Москвой и Каиром туристическими предложениями по отдыху в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе через Каир воспользовались несколько сотен туристов. Глубина бронирований достигает февраля.

Египет входит в список популярных новогодних направлений. В основном туристы предпочитают курорты Хургады, средняя длительность поездки составляет десять дней, а средний чек на направлении стартует от 46 тысяч рублей.

Кризиса нет, альтернативы — тоже

© AP Photo / Ahmed Abd El-Latif Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет © AP Photo / Ahmed Abd El-Latif Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет

"Египет продолжает жить полноценной туристической жизнью. И местные, и международные отельные цепочки преодолели шок от потери российских туристов довольно оперативно", — считает Лариса Аханова. По ее словам, произошла переориентация на другие рынки, прежде всего на туристов из Западной и Восточной Европы, частично — из Китая.

"Египет был закрыт для россиян, но туристы из многих других стран не прекращали посещать страну, — подтверждает Илья Половинкин, ведущий менеджер PR-отдела крупного туроператора. — Поэтому инфраструктура там функционирует, но, возможно, в меньшем объеме. После возвращения россиян все объекты, очевидно, заработают в полную силу".

Равноценной альтернативы Египту в зимний сезон нет, подчеркнул он.

Конкуренция полезна

"Я оценивала направление как профессионал, но при этом мы были в равных условиях с туристами. Те же обеды, те же автобусы, те же отели, — продолжает Лариса Аханова. — На мой взгляд, разлука всем пошла на пользу, качество услуг даже улучшилось. Клиентов меньше, конкуренция выше".

Она добавляет, что голодными туристы не останутся. В семейных отелях даже при стопроцентной загрузке хватает еды: все свежее, ассортимент постоянно обновляют.

Правда, туроператоры советуют подходить к поездке с умом и выбирать в первую очередь четырех- и пятизвездочные отели. При этом эксперты подчеркивают, что рынок очистился от некачественных и несертифицированных поставщиков туристических услуг.

Еще летом египетские власти проводили ревизию отелей. По сообщениям местной прессы, несколько гостиниц в Шарм-эш-Шейхе, которые позиционируют себя как пятизвездочные, соответствуют лишь трем звездам. Еще 200-300 гостиниц закрыты из-за нехватки туристов.

Туризм на подъеме

За первые девять месяцев этого года число иностранных туристов в стране выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

"Мы понимаем, что не приблизимся к показателям 2010 года. Но мы стремимся к этому, ведь туризм имеет решающее значение для экономики Египта", — сказала министр туризма Египта Рания Аль-Машат.

Она подчеркнула, что туризм в стране на подъеме и что после "семи лет террористических атак и политических потрясений" сектор покажет результат, лучший с 2012 года. Министр добавила, что "Россия, несомненно, вернется в Шарм-эш-Шейх".

Нужны проверки



Сроки возобновления чартерных программ пока не названы. Российские специалисты должны отправиться в Египет для проверки безопасности аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Но, как сообщал РИА Новости советник руководителя Росавиации Сергей Извольский, информации, когда состоятся эти инспекции, еще нет.

"В первую очередь должна быть обеспечена безопасность российских туристов, и это необходимо подтвердить официальными решениями государственных органов, — отмечает Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью международного туроператора. — До этого говорить о программах, планах и объемах рано".

По словам экспертов онлайн-сервисов путешествий, большинство туристов готовы заплатить за пляжный отдых зимой не более 40 тысяч рублей на человека. Если в Египте можно будет отдохнуть за эти деньги, поездка в Страну пирамид снова станет одной из самых востребованных у россиян.