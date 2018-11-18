В США мэр города взял свою умирающую собаку в путешествие

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пол Хэроу, мэр города Эттлборо, отправился в автопутешествие через 24 штата, захватив с собой свою смертельно больную собаку, когда узнал, что ей осталось жить всего несколько месяцев, сообщает Lonelyplanet.

Собаке по имени Мура всего десять лет. Недавно врачи сообщили хозяевам, что у нее агрессивная форма рака крови. Пол без колебаний отменил запланированный отпуск на Ближний Восток, чтобы порадовать своего лучшего друга совместной поездкой за его безусловную преданность и любовь. Вместе они проехали за 12 дней 8500 миль.

"Мура — моя семья и самое ценное, что есть в мире для меня. Она была со мной в самые лучшие и худшие времена моей жизни", — говорит Пол.

Он показал Муре Гранд Каньон, Ниагарский водопад, Гору Рашмор, Йеллоустонский национальный парк, Золотые Ворота и многое другое. Пол говорит, что он советовался с людьми, которые тоже потеряли свою собаку, и они рекомендовали ему скрасить последние месяцы ее жизни. Он прислушался к их совету. В будущем он планирует написать детскую книгу о приключениях Муры.