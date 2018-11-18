В Риме запретили наряжаться центурионом

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В соответствии со вступившим в силу новым законом в Риме запрещено пить в ночное время, купаться в фонтанах, а также наряжаться центурионом, сообщает The Loсal.
Рим на протяжении многих лет налагал различные временные меры, запрещая костюмированных "гладиаторов" (хотя на самом деле наряд большинства соответствует скорее центуриону) из-за их чрезмерной назойливости. Теперь каждому, кто будет уличен в переодевании, грозит штраф в 400 евро.
"После 72 лет ожидания в Риме теперь действуют новые правила", — сказала мэр Рима Вирджиния Раджи.
Также власти города сообщают, что временные меры по борьбе с распитием алкоголя после 22 часов, могут сохраниться на постоянной основе. Нарушителям будет грозить штраф в 150 евро, при этом продавец алкоголя должен будет заплатить до 280 евро.
Также на постоянной основе планируется ввести штрафы за купание в фонтанах города – до 900 евро.
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