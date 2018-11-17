В 2018 году иностранцы стали чаще посещать Россию

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В 2018 году число иностранных туристов, побывавших в России, увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Чемпионат мира по футболу, проходивший в России летом, стал главным фактором, способствующим росту турпотока. "Во многом это связано с проведением значимых событийных спортивных мероприятий, но мы надеемся, что эта тенденция сохранится и в последующем. Мы прогнозируем увеличение въездного турпотока в нашу страну и в следующем году", — сказал глава ведомства.
Во время подготовки к чемпионату мира была создана хорошая туристская и транспортная инфраструктура, были разработаны более 100 туристских маршрутов во всех городах проведения игр, осуществлен перевод на иностранные языки важной для туристов информации, отметил чиновник.
Россияне также стали активнее путешествовать за границу. Рост выездного турпотока в 2018 году составил 10%. Это в два раза ниже показателя прошлого года, сообщил Олег Сафонов.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.