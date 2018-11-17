В 2018 году иностранцы стали чаще посещать Россию

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В 2018 году число иностранных туристов, побывавших в России, увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Чемпионат мира по футболу, проходивший в России летом, стал главным фактором, способствующим росту турпотока. "Во многом это связано с проведением значимых событийных спортивных мероприятий, но мы надеемся, что эта тенденция сохранится и в последующем. Мы прогнозируем увеличение въездного турпотока в нашу страну и в следующем году", — сказал глава ведомства.

Во время подготовки к чемпионату мира была создана хорошая туристская и транспортная инфраструктура, были разработаны более 100 туристских маршрутов во всех городах проведения игр, осуществлен перевод на иностранные языки важной для туристов информации, отметил чиновник.

Россияне также стали активнее путешествовать за границу. Рост выездного турпотока в 2018 году составил 10%. Это в два раза ниже показателя прошлого года, сообщил Олег Сафонов.