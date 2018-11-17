Китайский студент случайно купил павлина, карликовую свинью и саламандру

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Студент из Китая поделился в популярной социальной сети изображением своей корзины покупок, которые он делал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Там значились павлин, карликовая свинка и гигантская саламандра, сообщает World of Buzz.

Среди покупок значились павлин стоимостью около 3500 рублей, карликовая свинка за 2600 рублей и саламандра за 2800 рублей. Как признался молодой человек, от первых двух животных ему удалось отказаться, а вот саламандра по условию сделки не подлежала возврату.

По словам студента, он с радостью хотел бы оставить себе всех купленных питомцев, но дело в том, что у него уже есть коза, собака, дикобраз и хомяк.