В Швейцарии отель предлагает постояльцам инстаграм-няню

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Швейцарии сеть отелей предлагает услуги инстаграм-няни, которая следит за обновлением ленты новостей аккаунта постояльца, пока он отдыхает от гаджета, сообщает Daily Mail.

По задумке, роль инстаграм-нянь выполняют известные блогеры, которые могут добавлять новые фото с аккаунта постояльца, а также отвечать на комментарии других пользователей.

Представители сети отелей заявили, что хотели "устранить стресс от активного использования социальных сетей на отдыхе без необходимости отказываться от постинга красивых фотографий в аккаунтах".