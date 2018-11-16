В Крыму ожидают рекордное число туристов по итогам 2018 года

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Крым в течение 2018 года посетят более 6,5 миллионов человек, что станет рекордным показателем в истории полуострова, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Это рекордная цифра. По состоянию на 1 сентября 2018 года Крым уже посетило более 6,3 миллиона человек", — сказал чиновик. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глава Ростуризма связал такой рост турпотока с улучшением транспортной доступности, логистики, открытием нового аэропорта и началом автомобильного движения по мосту в Крым.

"Мы надеемся, что до конца года общее число гостей, посетивших Крым, составит более 6,5 миллиона человек. Те цифры, которые я уже озвучил, говорят о том, что это абсолютный рекорд, так как такое число отдыхающих полуостров никогда не посещало", — заявил он.

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