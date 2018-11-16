В Аргентине "НЛО" обвинили в ухудшении погоды

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Очевидцы рассказывают о том, что видели таинственные летающие предметы и странный свет в Санта-Крус во время бури. Некоторые эксперты склонны считать, что непогода и была вызвана НЛО, сообщает Express.

Известный уфолог Скотт Варинг считает, что инопланетяне могут следить за реакцией землян на экстремальные погодные условия.

"Этот НЛО был замечен в Аргентине во время бури, и он может быть причиной того, что в этот день была такая суровая погода", — заявил Варинг.

Наблюдение за НЛО и другими "паранормальными" явлениями – развивающийся вид туризма, носящий название аномального.