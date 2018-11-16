МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму на располагает данными о том, что на курортах Испании, которые оказались затопленными в результате проливных дождей, есть пострадавшие туристы из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что десятки районов Испании оказались затопленными в результате сильных проливных дождей. В зоне бедствия оказались популярные среди россиян Аликанте, Майорка и Мурсия.

Наиболее серьезная ситуация отмечена в Каталонии. Перекрыты все крупные трассы, в Барселоне затопило метрополитен. В девяти провинциях страны введен оранжевый уровень опасности, в Барселоне — красный. Синоптики не исключают, что ливни затянутся на все выходные и в ближайшие часы накроют Канарские острова.

"Мы находимся на связи с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) и следим за ситуацией на курортах Испании и по всей стране. В Ростуризм пока не поступало информации о том, что кто-то из российских туристов мог пострадать в результате затопления ряда районов страны, в том числе и популярных курортов. Жалоб от наших соотечественников из Испании также не было", — рассказали в Ростуризме.