Россия и Куба увеличат срок безвизовых поездок с 21 декабря

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Соглашение между Россией и Кубой об облегчении визового режима, которое предусматривает увеличение срока безвизовых поездок до 90 дней, вступит в силу 21 декабря 2018 года, сообщило министерство иностранных дел РФ.

"Двадцать первого декабря 2018 года вступает в силу Cоглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Куба, подписанное в городе Москве 22 мая 2018 года", — говорится в заявлении ведомства.

Министерство отмечает, что новое соглашение заменяет прежнее от 3 декабря 1993 года и предусматривает увеличение срока безвизового режима поездок с 30 до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с даты первого въезда.

"Граждане, намеревающиеся пребывать или проживать на территории другого государства более 90 календарных дней или осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить соответствующую визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении этого государства в соответствии с законодательством государства въезда", — отмечает министерство.