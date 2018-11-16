Время в пути. Сколько часов проводят в самолете жители российских регионов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Эксперты выяснили, жители каких российских регионов летают дольше всех, сообщает Aviasales.
Так, путешественники из Амурской, Кемеровской, Магаданской областей и Приморского края обычно проводят в полете более пяти часов. А средний показатель для туристов из Магадана – 6 часов 50 минут.
Напротив, пассажиры из Ярославской, Липецкой и Ростовской областей добираются до места назначения быстрее остальных. В среднем в самолете они проводят полтора часа. Путешественники из Московской и Ленинградской областей — по два часа.
Чтобы сделать перелет максимально комфортным, эксперты рекомендуют заранее бронировать места на рейс, выбирая кресла у аварийных выходов. Как правило, там больше места для ног. Чтобы избежать отеков, каждые полчаса-час нужно вставать. А опытные пассажиры приобретают компрессионные носки, которые улучшают кровообращение.
Еще нужно заранее продумать свой досуг во время многочасового перелета. Так, в качестве развлечения 55% пользователей выбирают просмотр фильма, 35% запасаются книгой, а 10% слушают подкасты и музыку.
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