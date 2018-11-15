ПЕКИН, 15 ноя — РИА Новости. Несколько крупнейших сетевых международных отелей категории пять звезд, расположенных в Китае, опубликовали официальные заявления с извинениями после того, как в интернете появилась видеозапись процесса уборки. В обнародованном ролике горничные не соблюдают элементарные нормы гигиены.
Одним из самых популярных запросов в китайской соцсети Weibo стало словосочетание "отели, гигиена", по которому можно найти видео, снятое на скрытую камеру в ванных комнатах известных гостиниц.
Видеоролик под названием "Секрет стаканов: что вы не знаете о пятизвездочных отелях" опубликовал пользователь под ником "Хуацзун" в своем аккаунте в Weibo. В ролике продолжительностью 12 минут представлены записи из разных отелей с участием двух десятков горничных. Автор указал названия отелей, города и стоимость номера.
Сотрудники отелей — и мужчины, и женщины — берут лежащие возле раковины полотенца, использованные гостями, протирают ими столешницы, раковины, а потом ими же вытирают стаканы и кофейные чашки, столовые приборы.
На некоторых кадрах видно, что для того, чтобы насухо протереть стакан, горничная прибегает к помощи не только грязных полотенец, но и к подолу своей формы. Другая сотрудница сначала протерла тряпкой двери душевой кабины, а потом стаканы. На одном из кадров можно увидеть, как горничная использует одно и то же средство для мытья стаканов и душевой кабины.
"Сцены в распространенном в соцсетях видеоролике о действиях горничных не отражают стандарты сервиса нашего отеля, и мы относимся к данному инциденту крайне серьезно. Мы приносим свои искренние извинения за произошедшее и проводим расследование", — говорится в заявлении одной международной гостиничной сети, чей отель попал в видеоролик.
Администрация отеля обещает провести тренинги с персоналом и обеспечить строжайшее соблюдение всех установленных стандартов.
Руководство гостиницы в Шанхае, в свою очередь, отметило, что "придает большое значение опубликованному видео, на котором показаны нарушения норм гигиены в отелях, мы приносим извинения за инцидент, показанный на видео".
"В настоящее время отель принял необходимые меры и провел проверки, чтобы удостовериться в том, что любые действия персонала по уборке соответствуют государственным нормам и гигиеническим стандартам, принятым в нашей сети отелей", — говорится в заявлении.
Власти Китая также опубликовали заявление, в котором сообщается о намерении провести строгие проверки во всех обозначенных на видео отелях.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.