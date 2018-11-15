ПЕКИН, 15 ноя — РИА Новости. Несколько крупнейших сетевых международных отелей категории пять звезд, расположенных в Китае, опубликовали официальные заявления с извинениями после того, как в интернете появилась видеозапись процесса уборки. В обнародованном ролике горничные не соблюдают элементарные нормы гигиены.

Одним из самых популярных запросов в китайской соцсети Weibo стало словосочетание "отели, гигиена", по которому можно найти видео, снятое на скрытую камеру в ванных комнатах известных гостиниц.

Видеоролик под названием "Секрет стаканов: что вы не знаете о пятизвездочных отелях" опубликовал пользователь под ником "Хуацзун" в своем аккаунте в Weibo. В ролике продолжительностью 12 минут представлены записи из разных отелей с участием двух десятков горничных. Автор указал названия отелей, города и стоимость номера.

Сотрудники отелей — и мужчины, и женщины — берут лежащие возле раковины полотенца, использованные гостями, протирают ими столешницы, раковины, а потом ими же вытирают стаканы и кофейные чашки, столовые приборы.

На некоторых кадрах видно, что для того, чтобы насухо протереть стакан, горничная прибегает к помощи не только грязных полотенец, но и к подолу своей формы. Другая сотрудница сначала протерла тряпкой двери душевой кабины, а потом стаканы. На одном из кадров можно увидеть, как горничная использует одно и то же средство для мытья стаканов и душевой кабины.

"Сцены в распространенном в соцсетях видеоролике о действиях горничных не отражают стандарты сервиса нашего отеля, и мы относимся к данному инциденту крайне серьезно. Мы приносим свои искренние извинения за произошедшее и проводим расследование", — говорится в заявлении одной международной гостиничной сети, чей отель попал в видеоролик.

Администрация отеля обещает провести тренинги с персоналом и обеспечить строжайшее соблюдение всех установленных стандартов.

Руководство гостиницы в Шанхае, в свою очередь, отметило, что "придает большое значение опубликованному видео, на котором показаны нарушения норм гигиены в отелях, мы приносим извинения за инцидент, показанный на видео".

"В настоящее время отель принял необходимые меры и провел проверки, чтобы удостовериться в том, что любые действия персонала по уборке соответствуют государственным нормам и гигиеническим стандартам, принятым в нашей сети отелей", — говорится в заявлении.

Власти Китая также опубликовали заявление, в котором сообщается о намерении провести строгие проверки во всех обозначенных на видео отелях.