Российские курорты зимой оказались выгоднее, чем Турция

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Специалисты проанализировали стоимость пакетных туров на двоих с вылетом из Москвы в декабре и составили рейтинг самых доступных направлений, сообщает OneTwoTrip.
Первое место рейтинга заняли курорты Черноморского побережья — Краснодарский край и Крым. Минимальная стоимость тура по этим направлениям начинается от 10 000 рублей. Второе место заняла Абхазия (от 14400 рублей), третье — Турция (от 17000 рублей). Российским курортам опередить Турцию по доступности удалось в первую очередь благодаря продлению чартерных программ на зимний период. Несмотря на то, что в состав самых дешевых туров на Черное море, в отличие от Турции, обычно не включено питание, туры по системе "все включено” или "завтрак + ужин” в Сочи и Крым также выглядят вполне конкурентоспособными. Их стоимость начинается от 16-18 тысяч рублей на двоих.
Четвертое место в рейтинге дешевых направлений заняла Италия. Стоимость недельных поездок в эту страну начинается от 28 тысяч рублей. Туры предполагают проживание в Римини, но этим курортом вполне можно пользоваться в качестве отправной точки для поездок в другие популярные города страны.
Пятое место рейтинга занял Кипр (от 30 000 рублей). Причем его можно назвать самым теплым направлением среди лидеров по доступности. Дневная температура воздуха здесь даже в декабре будет превышать 20 градусов по Цельсию.
"Растущий интерес к отдыху в классических летних странах в межсезонье — один из трендов 2018 года. Поездки в такие страны осенью и зимой существенно дешевле. При этом там теплее, чем дома, а также в любое время года можно интересно провести время, — комментирует директор по развитию сервиса Аркадий Гинес. — В борьбу за всесезонный интерес туристов включились и черноморские курорты, активно стимулируя потребителя ценой".
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