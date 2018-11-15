Шестнадцать процентов россиян ищет авиабилеты с вылетом на следующий день

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В России 16% пользователей пытаются купить авиабилет с вылетом на завтра, сообщает OZON.travel.

Большая часть подобных авиабилетов приходится на внутренние перелеты. Лидером является Сочи, туда с вылетом на следующий день ищут билеты 39% путешественников. Следом идет Екатеринбург (35%) и замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (34%). Также в число популярных направлений с такими параметрами входят перелеты в Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Махачкала и Уфа.

Среди зарубежных направлений лидирует Беларусь, туда ищут билет с вылетом на завтра 16% путешественников. Преимущественно летят в Гомель и Минск. Следом – Казахстан с 14%. Самыми популярными городами стали Уральск, Костанай и Атырау. Замыкает тройку Турция с 8%, где лидирует город Денизли.