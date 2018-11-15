Иностранных туристов в России стало на 20,3% больше

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. По итогам девяти месяцев 2018 года Россию с туристическими целями посетили почти четыре миллиона иностранцев. В то же время общий въездной поток иностранных граждан в Россию вырос всего на 1,9%, сообщает АТОР со ссылкой на въездную статистику пограничной службы ФСБ России.

Согласно данным пограничной службы ФСБ России, всего с января по сентябрь 2018 года Российскую Федерацию посетили 25,5 миллионов иностранцев – на 1,9% больше, чем в прошлом году. Из них 3 940 656 человек указали туризм в качестве цели своего приезда – это на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Традиционно две трети и более всех иностранцев приезжает в Россию из стран ближнего зарубежья, таких как Украина (7,2 миллиона за три квартала), Казахстан (3,3 миллиона), Узбекистан (1,9 миллионов), Таджикистан (1,1 миллионов), Азербайджан (861,5 тысяч), Армения (639 тысяч). За первые девять месяцев 2018 года из этих стран в Россию въехало более 17 миллионов человек (66,6% от общего въездного потока).

Основным поставщиком туристов в Россию по итогам трех кварталов 2018 года остается Китай. С января по сентябрь этого года нашу страну посетили 1,1 миллионов китайцев, указавших туризм в качестве цели своего визита. Всего же за девять месяцев Россию с разными целями посетили 1,7 миллионов китайцев. Туристический поток из Китая вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте Германия – 396,8 тысяч туристов, третье место занимает Корея (277 тысяч). Замкнули пятерку туристы из США (213,5 тысяч) и Израиля (130,3 тысяч).

В число основных поставщиков туристов также попали Великобритания, Италия, Франция, Испания, Япония.